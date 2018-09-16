İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Bursaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Bursaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


16. dakikada Allano Lima'nın pasında topla buluşan Sakho'nun şutunda top filelerle buluştu. 0-1


26. dakikada ceza sahasının hemen dışından Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Koçuk topu kurtardı.


33. dakikada Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasına gelen ortada ön direkte Samu'nun kafa vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Samudio'nun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.


41. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunu kaleci Gökhan çeldi.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Suat Arslanboğa, Alparslan Dedeş, Candaş Erbil


Çaykur Rizespor: Gökhan, Robin, Jach, Boldrin, Brabec, Saadane, Samudio, Fink, Umar, Orhan, Vedat


Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Petrucci, Gladkyy, Mustafa, Süleyman, Ali, Emir Han, Mehmet,


Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca


Bursaspor: Oka, Ertuğrul, Saivet, Souza Lima, Latovlevici, Furkan, Fongang, Barış, Sakho, Aytaç, Yusuf


Yedekler: Muhammed, Mehmet Ataberk, Stancu, Mehmet Umut, Ekoko, Burak, Cengiz Umut, Tunay, Vergini, Badji


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Sakho (dk. 16) (Bursaspor)


Sarı Kartlar: Ertuğrul (Bursaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.