Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Bursaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 5.
Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Bursaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
16. dakikada Allano Lima'nın pasında topla buluşan Sakho'nun şutunda top filelerle buluştu. 0-1
26. dakikada ceza sahasının hemen dışından Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Koçuk topu kurtardı.
33. dakikada Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasına gelen ortada ön direkte Samu'nun kafa vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Samudio'nun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
41. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunu kaleci Gökhan çeldi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alparslan Dedeş, Candaş Erbil
Çaykur Rizespor: Gökhan, Robin, Jach, Boldrin, Brabec, Saadane, Samudio, Fink, Umar, Orhan, Vedat
Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Petrucci, Gladkyy, Mustafa, Süleyman, Ali, Emir Han, Mehmet,
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Bursaspor: Oka, Ertuğrul, Saivet, Souza Lima, Latovlevici, Furkan, Fongang, Barış, Sakho, Aytaç, Yusuf
Yedekler: Muhammed, Mehmet Ataberk, Stancu, Mehmet Umut, Ekoko, Burak, Cengiz Umut, Tunay, Vergini, Badji
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Sakho (dk. 16) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Ertuğrul (Bursaspor)