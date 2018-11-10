Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

0’lık beraberlikle sona erdi.
0'lık beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada sol kanatta topla buluşan Mehmet Uslu'nun son çizgiye indikten sonra yaptığı ortada Muriç'in kafa vuruşunu kaleci Mert Günok yumruklarıyla uzaklaştırdı.
25. dakikada Samudio sağ kanattan ceza sahasının içerisine sürdüğü topu sol kanatta bulunan Muriç'e gönderdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci topu kornere gönderdi.
38. dakikada sağ kanattan Caiçara'nın yerden yaptığı ortada ön direkte Bajic'in çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Çaykur Rizespor: Gökhan, Robin, Boldrin, Brabec, Saadane, Samudio, Koray (Ali Çamdalı dk. 45 ?), Aminu, Mehmet, Orhan, Vedat
Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Gladkyy, Mustafa, Süleyman, Fink
Teknik Direktör: Okan Buruk
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Epureanu, Costa, Caiçara, Mahmut, Mossoro, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Bajic
Yedekler: Volkan, Attamah, Emre, Adebayor, Arda, Ramadan, Jojic, Kerim Frey, Uğur, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kartlar: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)