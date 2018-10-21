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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Atiler Konyaspor: 0 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


27. dakikada ceza sahasının dışından Petrucci'nin sert şutunda top auta gitti.


32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Süleyman Koç'un kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.


40. dakikada ceza sahası içinde Marko Jevtovic topa elle müdahale edince hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş


Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Brabec, Jach, Petrucci, Ali Çamdalı, Vedat, Boldrin, Süleyman


Yedekler: Samir, Cihan, Talbi, Abdullah, Gladkyy, Mustafa, Emir Han, Fink, Koray, Eren


Teknik Direktör: Okan Buruk


Atiker Konyaspor: Serkan, Uğur, Diagne, Opanasenko,Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Fofana, Skubic, Ömer Ali, Yatabare


Yedekler: Mahmut, Volkan, Selim, Jahovic, Traore, Amir, Abro, Vedat, Ferhat, Mücahit


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Boldrin (dk. 40) (Çaykur Rizespor)

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