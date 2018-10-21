Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Atiler Konyaspor: 0 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada ceza sahasının dışından Petrucci'nin sert şutunda top auta gitti.
32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Süleyman Koç'un kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.
40. dakikada ceza sahası içinde Marko Jevtovic topa elle müdahale edince hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş
Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Brabec, Jach, Petrucci, Ali Çamdalı, Vedat, Boldrin, Süleyman
Yedekler: Samir, Cihan, Talbi, Abdullah, Gladkyy, Mustafa, Emir Han, Fink, Koray, Eren
Teknik Direktör: Okan Buruk
Atiker Konyaspor: Serkan, Uğur, Diagne, Opanasenko,Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Fofana, Skubic, Ömer Ali, Yatabare
Yedekler: Mahmut, Volkan, Selim, Jahovic, Traore, Amir, Abro, Vedat, Ferhat, Mücahit
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Boldrin (dk. 40) (Çaykur Rizespor)