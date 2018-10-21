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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Atiler Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Petrucci'nin rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp gönderdiği top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.


57. dakikada Süleyman Koç ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut kalecinin hemen sağından auta çıtı.


82. dakikada Jach'ın ceza sahası içinde Jahovic'e yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan VAR sisteminden izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Jahovic'in kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu. 1-1



Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş


Çaykur Rizespor: Gökhan, Robin Yalçın (Abdullah dk. 65), Jach, Petrucci (Gladkyy dk. 86 ?), Boldrin, Brabec, Süleyman (Fink dk. 79), Ali Çamdalı, Mehmet Uslu, Orhan, Vedat


Yedekler: Samir, Cihan, Talbi, Mustafa, Emir Han, Koray, Eren


Teknik Direktör: Okan Buruk


Atiker Konyaspor: Serkan, Diagne, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic (Traore dk. 71), Yatabare, Milosevic (Volkan dk. 86 ?), Uğur, Fofana (Jahovic dk. 46), Opanasenko, Skubic


Yedekler: Mahmut, Selim, Amir, Abro, Vedat, Ferhat, Mücahit


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Boldrin (dk. 40 pen.) (Çaykur Rizespor), Jahovic (dk. 82 pen.)


Kırmızı kart: Abdullah (Çaykur Rizepsor)


Sarı kartlar: Orhan, Vedat (Çaykur Rizepsor)

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