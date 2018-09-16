Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, evinde karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
53. dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Robin Yalçın'ın şutunu kaleci Oka kurtardı.
58. dakikada Umar'ın ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şut Bursaspor defasından geri dönünce önüne düşen topu kaleye gönderen Dolbrin takımına beraberlik golünü getirdi. 1-1
61. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağıyla Vedat Muriç'in ortasını Bursaspor savunması uzaklaştırdı.
73. dakikada Iasmin Latovlevici rakip ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşla ortaladığı topu kaleci Gökhan yumruklayarak uzaklaştırdı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alparslan Dedeş, Candaş Erbil
Çaykur Rizespor: Gökhan, Robin (Süleyman dk. 59) , Jach, Boldrin (Mustafa dk. 82 ?), Brabec, Saadane, Samudio (Gladky dk. 88 ?), Fink, Umar, Orhan, Vedat
Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Petrucci, Ali, Emir Han, Mehmet
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Bursaspor: Oka, Ertuğrul, Saivet (Badji dk. 53), Souza Lima, Latovlevici, Furkan (Stancu dk. 80 ?), Fongang, Barış, Sakho, Aytaç, Yusuf (Tunay dk. 55)
Yedekler: Muhammed, Mehmet Ataberk, Mehmet Umut, Ekoko, Burak, Cengiz Umut, Vergini
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Sakho (dk. 16) (Bursaspor), Dolbrin (dk. 58) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Ertuğrul (dk. 27), Badji (dk. 76)(Bursaspor)