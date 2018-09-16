İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, evinde karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


53. dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Robin Yalçın'ın şutunu kaleci Oka kurtardı.


58. dakikada Umar'ın ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şut Bursaspor defasından geri dönünce önüne düşen topu kaleye gönderen Dolbrin takımına beraberlik golünü getirdi. 1-1


61. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağıyla Vedat Muriç'in ortasını Bursaspor savunması uzaklaştırdı.


73. dakikada Iasmin Latovlevici rakip ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşla ortaladığı topu kaleci Gökhan yumruklayarak uzaklaştırdı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Suat Arslanboğa, Alparslan Dedeş, Candaş Erbil


Çaykur Rizespor: Gökhan, Robin (Süleyman dk. 59) , Jach, Boldrin (Mustafa dk. 82 ?), Brabec, Saadane, Samudio (Gladky dk. 88 ?), Fink, Umar, Orhan, Vedat


Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Petrucci, Ali, Emir Han, Mehmet


Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca


Bursaspor: Oka, Ertuğrul, Saivet (Badji dk. 53), Souza Lima, Latovlevici, Furkan (Stancu dk. 80 ?), Fongang, Barış, Sakho, Aytaç, Yusuf (Tunay dk. 55)


Yedekler: Muhammed, Mehmet Ataberk, Mehmet Umut, Ekoko, Burak, Cengiz Umut, Vergini


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Sakho (dk. 16) (Bursaspor), Dolbrin (dk. 58) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Ertuğrul (dk. 27), Badji (dk. 76)(Bursaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.