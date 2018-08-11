Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

haftasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekip Çaykur Rizespor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada orta sahadan topu alan Vedat ara pasını Samudio’ya verdi. Samudio’nun ortasını karşılayan Robin şutunu kaleye çekti. Savunmadan dönen topu tekrar karşılayan Vedat’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
9. dakikada Jakub Brabec’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Vedat Muriqi’in kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.
16. dakikada Kasımpaşalı oyuncu Trezeguet’nin ara pasında topla buluşan Mbaye Diagne’nin ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.
34. dakikada Vedat Muriç orta sahadan aldığı topu Samudio’nun önüne gönderdi. Topla buluşan Samudio kaleciyi geçerek topu sağ çaprazdan ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Tarık Ongur xxx, Alparslan Dedeş xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Mehmet xx, Saadane xx, Jakub xx, Orhan xx, Ali xx, Robin xx, Musa xx, Samudio xx, Umar xx, Vedat xx
Yedekler: Samir, Fink, Talbi, Jach, Traore, Koray, Abdullah, Oğulcan, Mustafa, Süleyman
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Kasımpaşa: Ramazan xx, Youssef xx, Sadiku xx, Hassan xx, Mbaye xx, Eduok xx, Khalili xxx, İlhan xx, Veigneau xx, Veysel xx, Popov x
Yedekler: Eray, Murat, Tarkan, Hasan, Mustafa, Hakan, Onur, Uğurcan, Özgür
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Samudio (dk. 34) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Saadane (Çaykur Rizespor)