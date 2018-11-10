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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - MedipolBaşakşehir: 2 (Maç sonucu)

1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda topun başına Edin Visca geçti. Visca'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Manuel Da Costa'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp ağlarla buluştu. 0-1


64. dakikada Marcio Mossoro'nun pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Edin Visca, yerden pasını arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Rijad Bajic'e gönderdi. Bajic'in gelişine çektiği şut Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 0-2


79. dakikada Robin Yalçın'ın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Aminu Umar, yerden pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Vedat Muriç'e gönderdi. Vedat Muriç'in gelişine çektiği şut kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu. 2-1


87. dakikada Rijad Bajic'in pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Arda Turan'ın çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.



Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Çaykur Rizespor: Gökhan, Robin, Boldrin, Brabec, Saadane, Samudio (Gladkyy dk. 76), Koray (Ali Çamdalı dk. 45), Aminu, Mehmet, Orhan ( Süleyman dk. 64), Vedat


Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Mustafa, Fink


Teknik Direktör: Okan Buruk


Medipol Başakşehir: Fehmi Mert, Clichy, Epureanu, Edinvisca, Costa (Arda dk. 66), Bajic, İrfan Can (Gökhan dk. 84 ?), Napoleoni, Mahmut (Emre dk. 74), Trindade, Paula Junior


Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor, Ramadan, Jojic, Kerim Frey, Uğur


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Vedat Muriç (dk. 79) (Çaykur Rizespor), Trindade (dk. 52), Bajic (dk. 64) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Robin Yalçın, Saadane (Çaykur Rizespor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

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