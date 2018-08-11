Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

haftasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maç Kasımpaşa’nın 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sağ kanattan ilerleyen Samudio’nun altı pasın dışarısına çıkardığı topu Robin Yalçın kaleye gönderdi. Kaleci Ramazan’a da çarpan top filelerle buluştu. 2-0
75. dakikada Orhan Ovacıklı’nın Abdul Khalili’ye ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mbaye Diagne penaltıyı gole çevirdi. 2-1
82. dakikada Kasımpaşa’da oyuna ikinci yarı giren Tarkan, Özgür Çek’in pasını gole çevirerek maçta eşitliği sağladı. 2-2
90+1. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdul Khalili’nin doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak sağ köşede ağlarla buluştu. 2-3
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Tarık Ongur xxx, Alparslan Dedeş xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Mehmet xx, Saadane xx, Jakub xx, Orhan xx, Ali xx, Robin xxx, Musa xx (Abdullah dk. 83 ?), Samudio xxx, Umar xx (Süleyman dk. 75 x), Vedat xxx
Yedekler: Samir, Fink, Talbi, Jach, Traore, Koray, Oğulcan, Mustafa
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Kasımpaşa: Ramazan xx, Youssef xxx, Sadıku xx, Hassan xx, Mbaye xxx, Eduok x (Özgür dk. 59 x), Khalili xxx (Hakan dk. 90+2 ?), İlhan x (Tarkan dk. 64 xx), Veigneau xx, Veysel xx, Popov xx
Yedekler: Eray, Murat, Hasan, Mustafa, Onur, Uğurcan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Samudio (dk. 34), Robin Yalçın (dk. 54) (Çaykur Rizespor), Mbaye (dk. 75 pen.), Tarkan (dk. 81), Abdul Khalili (dk. 90) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Saadane, Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor), Tarkan (Kasımpaşa)