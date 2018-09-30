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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


5. dakikada Çaykur Rizespor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Fernando Boldrin kaleyi düşünerek şutunu çekti. Top kalenin hemen yanından dışarı çıktı.


12. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içine yaptığı ortasını arka direkte Andre Ayew kontrol ederek Benzia'a pas verdi. Benzia'nın ceza sahası yayı içinden kaleye çektiği şut savunmadan geri döndü.


26. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Musa Çağıran ceza sahası içine ortasını yaptı fakat top kaleci Harun Tekin'de kaldı.


30. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Mehmet Uslu ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte bu topa hareketlenen Vedat Muriç'in altıpas içinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


35. dakikada hızlı gelişen Ç. Rizespor atağıyla Samudio'nun orta alana gönderdiği pasını karşılayan Aminu Umar, kaleci Harun Tekin'in kalesini terk ettiğini görünce meşin yuvarlağı aşırtarak filelerle buluşturdu. 2-0


41. dakikada Boldrin'in sağ kanattan kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



Stat: ÇAYKUR Didi


Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Bahattin Duran


Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Musa, Ali, Samudio, Boldrin, Aminu Umar, Vedat Muriç


Yedekler: Samir, Traore, Abdullah, Robin Yalçın, Jach, Petrucci, Gladky, Mustafa, Süleyman, Koray


Teknik Direktör: Okan Buruk


Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Reyes, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Aatif, Benzia, Slimani


Yedekler: Volkan, Isla, İsmail, Mehmet, Frey, Barış, Valbuena, Yiğithan, Oğuz Kaan, Eljif Elmas


Teknik Direktör: Cocu


Goller: Vedat Muriç (dk. 30), Aminu Umar (dk. 35), Samudio (dk. 40) (Çaykur Rizespor)


Sarı kart: Saadane (dk. 20)

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