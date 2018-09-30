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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada sol kanattan Boldrin'in kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.


62. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Benzia ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasına yakın bölgeden topa hareketlenen Ayew'in kafa vuruşu sonrasında top kalenin yanından dışarı çıktı.


68. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Benzia'nın yerden kaleye çektiği şutunda top yan ağlarda kaldı.


82. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla ilerleyen Ayew rakibinden sıyrılıp kaleye şutunu çekti ama kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



Stat: ÇAYKUR Didi


Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Bahattin Duran


Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Brabec (Jach dk. 60), Saadane, Mehmet, Musa (Abdullah dk. 62), Ali, Samudio (Robin Yalçın dk. 80 ?), Boldrin, Aminu Umar, Vedat Muriç


Yedekler: Samir, Traore, Petrucci, Gladky, Mustafa, Süleyman, Koray


Teknik Direktör: Okan Buruk


Fenerbahçe: Harun, Şener (Barış dk. 71), Neustadter, Reyes, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Aatif (Frey dk. 46), Benzia (Elmas dk.80 ?), Slimani


Yedekler: Volkan, Anibal, İsmail, Mehmet, Valbuena, Yiğithan, Oğuz Kaan


Teknik Direktör: Phillip Cocu


Goller: Vedat Muriç (dk. 30), Aminu Umar (dk. 35), Samudio (dk. 40) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Saadane (Çaykur Rizespor), Benzia (Fenerbahçe)

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