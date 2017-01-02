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02 Ocak 2017 21:34

Suriyeliler kamplara taşındı

Suriyeliler kamplara taşındı

02 Ocak 2017 21:34

Rize’de toplum güvenliğini için potansiyel tehdit oluşturan 38 Suriyeli, kamplara taşındı.
Konuyla ilgili olarak Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rize İl Merkezinde yaşayan Suriye uyruklu bazı şahısların toplum yaşamına uyum sağlayamayarak sokakta yaşama, hırsızlık, dilencilik, müessir fiil gibi güvenlik ve asayişi ihlal edebilecek davranışlarda bulundukları gözlenmiştir. Rize İl Merkezinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada dilencilik yaptıkları tespit edilen; Suriye uyruklu 38 kişiden oluşan 7 aile, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlileri ile birlikte aile bütünlükleri gözetilmek suretiyle toplanarak kolluk nezaretinde kamplara gönderilmiştir” denildi.



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