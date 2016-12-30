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30 Aralık 2016 13:43

Tabelanın 17 katı nüfus ağırlıyor

Tabelanın 17 katı nüfus ağırlıyor

30 Aralık 2016 13:43

Rize’nin turistik ilçelerinden Çamlıhemşin, bin 594 tabela nüfusuna rağmen yaz aylarında günde ortalama 25 bin kişi ağırlıyor.
Belediyeler merkezi bütçeden nüfusları oranında destek alırken, özellikle turizm döneminde nüfusları kat kat artan belediyeler, tabela nüfusla dolayısı ile ihtiyaçlarının çok çok altında destek görüyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Ayder Yaylası’nı bünyesinde bulunduran Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi de bu ilçelerden bir tanesi. Tabela nüfusu, 2015 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre, bin 594 olan ilçe köyleri ile birlikte 6 bin 203 nüfusa sahip. Ancak ilçe turizm döneminde günde ortalama 25 bin kişiyi ağırlıyor. Sadece Ayder Yaylası’na 4 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlar bulunuyor. İlçe Belediyesi’nin merkezi bütçeden aldığı destek ise tabela nüfusu olan bin 594 oranında.
Konuyla ilgili açıklama yapan Çamlıhemşin Belediyle Başkanı Osman Haşimoğlu, nüfus orantılı destek nedeni ile özellikle turizm yapılan ilçelerin mağduriyet yaşadığını söyledi. Haşimoğlu “İlçemizde yaşayan bir çok hemşehrimiz kış aylarında büyük şehirlerde veya il merkezinde yaşadığı için ikametleri ilçemiz dışında. Bu nedenle tabela nüfusumuz reel nüfusumuzu yansıtmıyor. Çamlıhemşin Belediyesi olarak ilçemizin sahip olduğu gerçek nüfusun tabelaya yansıması için çalışmalar yürütüyoruz. İşin çok daha önemlisi ülkemizin önde gelen ve ilimizin turizmde lokomotifi olan Ayder Yaylası ilçemiz sınırları içerisinde. Aynı zamanda ilçemiz sınırları içerisinde turizm yapılan bir çok bölgede mevcut. Kaçkar Dağı zirvesine en uygun ulaşım ilçemiz sınırları içerisinden sağlanıyor. İlçemiz sınırları içerisinde bir çok turizm aktivitesi gerçekleştiriliyor. Turizm döneminde ilçemizde günlük yaklaşık olarak 25 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bu yoğunlukta bir nüfusa hizmet vermek belediyemize önemli bir külfet yüklüyor. Belediye olarak günlük ortalama 4-5 kamyon çöp toplamak zorunda kalıyoruz” dedi.
Haşimoğlu, kendileri gibi bir çok turistik belediyenin benzer sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bu dengesizliğin düzeltilmesi için bizimde diğer belediyelerinde talepleri var. Konuyla ilgili bir çalışma yapıldığını da biliyoruz. Beklentimiz bizim durumumuzdaki belediyelerin farklı kaynaklar ile desteklenmesi. Bu destek ülkemiz turizmi açısından da önem arz etmektedir” diye konuştu.



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