TCG Batıray denizaltısı Rize'de

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Rize Limanı'na gelen TCG Batıray (ES-349) denizaltısının Komutanı Deniz Binbaşı Necati Karaca, Rize Valiliğini ziyaret etti.

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Rize Limanı'na gelen TCG Batıray (ES-349) denizaltısının Komutanı Deniz Binbaşı Necati Karaca, Rize Vali Vekili Abdullah Şen'i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında gemi baş çarkçısı Deniz Yüzbaşı Abbas Çolak da hazır bulundu.

Türk donanmasının değerli mensuplarını Rize'de ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Vali Vekili Abdullah Şen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemilerince gerçekleştirilen liman ziyaretleri sayesinde halkla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli arasında bir kaynaşma oluştuğunu ve bunun da çok önemli olduğunu söyledi. Şen, Türk Deniz Kuvvetlerinin sahip olduğu yüksek nitelikli insan gücü ve modern deniz kuvvetleri ile Türk halkının her zaman haklı gurur kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Öğleden sonra da Vali Vekili Şen'in iadeyi ziyarette bulunduğu TCG Batıray (ES-349) Denizaltısı, 30 Ekim Salı gününe kadar Rize Limanı'nda kalacak ve günün belli saatlerinde vatandaşların ziyaretine açılacak.