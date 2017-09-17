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17 Eylül 2017 19:39

TFF 1. Lig

TFF 1.

TFF 1. Lig

17 Eylül 2017 19:39

Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü’ne 4-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


12. dakikada sol kanattan Ferhat’ın ortasında arka direkte İlhan’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1


19. dakikada Alihan, ceza sahası içinde Kweuke’yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Samudio topu ağlarla buluşturdu. 1-1


45. dakikada İlhan’ın kafa şutunda Saadane topu çizgiden kafayla çıkardı.


49. dakikada Erdem’in sağdan kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Alihan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2


89. dakikada Putsila’nın şutunda kaleci Gökhan’dan dönen topu Kenan ağlarla buluşturdu. 1-3.


90. dakikada Ankaragücü’nün kontratağında İlhan Parlak, topu ağlara yolladı. 4-1



Stat: Rize Çaykur Didi


Hakemler: Alper Ulusoy xx, İlker Takpak xxx, Oğuz Terzi xx


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Orhan Ovacıklı x, Saadane x, Ümit Kurt x (Özgür Çek dk. 57 x), Mehmet Uslu x (Recep Niyaz dk. 79 x), Petrucci x, Süleyman Koç x, Jose Samudio xx, Kweuke x (Oğulcan dk. 43 x),


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Mizhat Burak Sarı, Robin Yalçın, Lincoln, Halil İbrahim Sönmez, Ozan Papaker, Sinan Yazıcı, Emir Han Topçu


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Erdem Özgenç xx (Sedat Ağçay dk. 65 xx), Alihan Kubalas xxx, Anton Putsila xxx, Ozokwo x (Dieng dk. 25 xx, Kenan Özer dk. 86 x), Mehmet Umut xxx, Arif Morkaya xxx, İlhan Parlak xxx, Gençer Cansev xxx, Ferhat Kiraz xxx


Yedekler: Altay Bayındır, Abdulkadir Kayalı, Mahmut Akan, Mehmet Sak, Enes Kubat, Lukasz Szukala, Yusuf Abdioğlu, Da Silva


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: İlhan Parlak (dk. 11), Alihan Kubalas (dk. 48), Kenan Özer (dk. 89), İlhan Parlak (dk. 90) (MKE Ankaragücü), Samudio dk. 17 pen.) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Samudio, Petrucci (Çaykur Rizespor), Gençer Cansev, Erdem Özgenç, Abdulkadir (MKE Ankaragücü)




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