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02 Aralık 2017 15:06

TFF 1. Lig: Rizespor: 3 - Denizlispor: 2

TFF 1.

TFF 1. Lig: Rizespor: 3 - Denizlispor: 2

02 Aralık 2017 15:06

Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Denizlispor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi takım Çaykur Rizespor’un 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Çaykur Rizespor’un kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan Kweule meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


16. dakikada Denizlispor takımında Andre Moritz hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.


42. dakikada Çaykur Rizespor takımında Leonard Kweuke hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.


44. dakikada Çaykur Rizespor oyuncusu Kweuke topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkartıyor. 2-0


45. dakikada iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma sonrası Hakem Abdulkadir Bitigen, Denizlisporlu Burak Altıparmak’a kırmızı kart gösterirken, Çaykur Rizesporlu Ümit’e ise sarı kart gösterdi.


49. dakikada Çaykur Rizespor oyuncusu Kweuke topu ağlara gönderdi 3-0


52. dakikada Denizlisporlu oyuncu Andre Morıtz topu ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı.


65. dakikada Çaykur Rizespor takımında Lincoln Henrique hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.


79. dakikada Denizlisporlu oyuncu Berkan Afşarlı, ceza sahası dışından çektiği şık şutla farkı 1’e indiren golü attı. 3-2


89. dakikada Denizlispor takımında Andre Moritz kırmızı kart görerek oyun dışı aklıyor.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Gençerler xx, Gökmen Olgaç xx


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xxx, Orhan Ovacıklı xxx, Ümit Kurt xx, Mılosevıc xx, Mehmet Uslu xx, Robin Yalçın xxx, Petrucci xx, Süleyman Koç xx, Lincoln xx (Oğulcan dk. 65 xx), Özgür Çek xxx (Furkan dk. 86 ?), Kweuke xxxx, (Edomwonyı dk 90+1 ?),


Yedekler: Cihan, Muhammet Alperen, Ozan, Oğulcan, Sinan, Edomwonyı, Furkan, Emir Han


Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez


Denizlispor: Asil Kaan Güler x, Ömer Alp Kulga x, Andre Morıtz xx, Kappel xx, Hüseyin Atakan Üner x, Burak Altıparmak x, Taşkın İlter xx, Anıl Taşdemir x (Berkan dk.45 xx), Cenk Güvenç xx, Alperen Yazıcı xx, Barış Örücü xx (90+1 dk. Yasin ?)


Yedekler: Zeki, Taha Can, Yasin, Ramazan Tarık, Burak, Şevki, Berkan, Emre, Şefik Can


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Goller: Kweuke (dk.5, 47 ve 49) (Çaykur Rizespor), Andre Morıtz (dk.53), Berkan (dk.81) (Denizlispor)


Kırmızı Kartlar: Burak, Morıtz (Denizlispor)


Sarı kartlar: Kweuke, Ümit, Lincoln (Çaykur Rizespor) Andre Morıtz (Denizlispor),




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