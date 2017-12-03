TFF 3. Lig 2. Grup: Pazarspor: 0 - Ergene Velimeşe Spor: 2

Lig’in 15. haftasında Pazarspor sahasında Ergene Velimeşe Spor’u konuk etti. Müsabaka konuk ekip Ergene Velimeşe Spor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Metehan Alpat xxx, Mehmet Saldıraner xxx, Yasin Kılıç xxx
Pazarspor: Salih xx, Egemen x, Ufuk x, Zafer x (Mahmut dk. 60 x), Maksut x (Oğuzhan dk. 66 x), Altan x, Muhammed Emin x, Mehmet x (Cihad dk. 56 x), Turgay x, Sinan x, Önder x
Yedekler: Reşat, Mert, Tugay, Kadir, Mahmut, Cihad, Oğuzhan
Teknik Direktör: Selahattin Dinçel
Ergene Velimeşe Spor: Erhan xxx, Semih xxx, İsa xxx (Zekeriya dk. 90 ?), Metehan xx (İlker dk. 72 xxx), Serhat xxx, İbrahim xxx (Caner dk. 71 xxx), Gökdeniz xxx, Bahtiyar xxx, Selim xxx, Halil İbrahim xxx, Baran xxx
Yedekler: Enes, Caner, İlker, Ayhan, Onat, İlhan, Zekeriya
Teknik Direktör: Özgür Sağlam
Goller: Gökdeniz (dk. 48) Caner (dk.90) (Ergene Velimeşe Spor)
Sarı Kartlar: Turgay (dk. 21) (Pazarspor), İsa (dk.46), Selim (dk.57) (Ergene Velimeşe Spor)