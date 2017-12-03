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03 Aralık 2017 15:34

TFF 3. Lig 2. Grup: Pazarspor: 0 - Ergene Velimeşe Spor: 2

TFF 3.

TFF 3. Lig 2. Grup: Pazarspor: 0 - Ergene Velimeşe Spor: 2

03 Aralık 2017 15:34

Lig’in 15. haftasında Pazarspor sahasında Ergene Velimeşe Spor’u konuk etti. Müsabaka konuk ekip Ergene Velimeşe Spor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.



Stat: Pazar İlçe


Hakemler: Metehan Alpat xxx, Mehmet Saldıraner xxx, Yasin Kılıç xxx


Pazarspor: Salih xx, Egemen x, Ufuk x, Zafer x (Mahmut dk. 60 x), Maksut x (Oğuzhan dk. 66 x), Altan x, Muhammed Emin x, Mehmet x (Cihad dk. 56 x), Turgay x, Sinan x, Önder x


Yedekler: Reşat, Mert, Tugay, Kadir, Mahmut, Cihad, Oğuzhan


Teknik Direktör: Selahattin Dinçel


Ergene Velimeşe Spor: Erhan xxx, Semih xxx, İsa xxx (Zekeriya dk. 90 ?), Metehan xx (İlker dk. 72 xxx), Serhat xxx, İbrahim xxx (Caner dk. 71 xxx), Gökdeniz xxx, Bahtiyar xxx, Selim xxx, Halil İbrahim xxx, Baran xxx


Yedekler: Enes, Caner, İlker, Ayhan, Onat, İlhan, Zekeriya


Teknik Direktör: Özgür Sağlam


Goller: Gökdeniz (dk. 48) Caner (dk.90) (Ergene Velimeşe Spor)


Sarı Kartlar: Turgay (dk. 21) (Pazarspor), İsa (dk.46), Selim (dk.57) (Ergene Velimeşe Spor)




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