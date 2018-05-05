Lig’in son haftasında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantepspor maçını izlemek üzere Rize’ye geldi. Maçın ardından gündemi değerlendiren Yardımcı, Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında çıkan olayları değerlendirerek “Yol kazası olabilir” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çıkan olayları değerlendiren Yardımcı İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar esasında çok iyi götürdük ligi. Biliyorsunuz Türkiye Süper Lig’i Avrupa’da en çekişmeli, şampiyonla düşen takımların belli olmadığı bir lig. Yol kazası olabilir. Bundan sonra bence sorun olacağını zannetmiyorum ama sezon sonu bir futbol ailesi olarak sağduyu için bir araya geleceğiz” dedi.

Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor ile Başakşehir, arasında oynanan maçın uzatma dakikalarında Arda Turan’ın hakemin üzerine yürümesi konusunda raporların görülmesi gerektiğini dile getiren Yardımcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının oynanacağı ülkeler arasında büyük adayın Türkiye olduğunu ve sürecin sorunsuz atlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yardımcı, “Onu ben izlemedim, o yüzden bilmiyorum. Raporları da bir görmek gerekir. Sonuçta hırsımıza heyecanımıza yenik düşmememiz lazım. Biz Türk futbolu olarak Avrupa’da çok güçlüyüz. Avrupa 2024 şampiyonası için en ciddi adayız. Dolayısıyla bizim eylüle kadar hiçbir kaza geçirmeden bu süreci iyi tamamlamamız lazım ki Eylül’de ki oylamada da ülkemizin kazanma şansı olsun” ifadelerini kullandı.

Lig’den Süper Lig’e çıkan Çaykur Rizesor ve MKE Ankaragücü’nü de tebrik etti. Yardımcı sözlerini şöyle tamamladı:

"Çaykur Rizespor’u ve MKE Ankaragücü’nü kutluyoruz. Rize’de bugün bir şölen yaşandı. Çaykur Rizespor Rize’nin en özellikli markası. Çaykur Rizespor’un görevi artık bundan sonra başlıyor. Süper Lig’de bu tribünlerin daha dolu olması lazım. Futbol severlerin tribünleri doldurması, Rizespor’a sahip çıkması lazım. Çünkü çok istikrarlı yönetimi, başkanı ve teknik kadrosu var artık. Rizespor’un süper ligde misafir takım görüntüsü vermemesi lazım artık. Teknik heyet, yönetimi başkanı gece gündüz çalıştılar. Rizespor’u cani gönülden kutluyorum."