Tıp Fakültesi dekanından 2. Mizah kitabı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek, yaşanmış gerçek anılarından oluşan ikinci mizah kitabını çıkarttı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek, Bugün Dekanlık Binası’nda düzenlediği toplantı ile 9. Kitabının tanıtımını yaparak imzaladığı kitapları basın mensuplarına hediye etti.

Renkli kişiliği ve mesleğindeki başarılar ile isminden söz ettiren Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine geçtiğimiz ay Rize’ye gelerek dekanlık görevine başlamıştı.

Daha önce de “Doktorum altın kafeste” isimli mizah kitabı ile okurların karşısına çıkan Şimşek bu kez de yine başından geçen mizahi olayları konu aldığı “Doktor ne yaşar, ne yaşamaz” isimli kitabı ile okurlarla buluştu. Şimşek, FETÖ olaylarını konu alan “Ensest Darbe” isimli kitabının ise 6 ay içerisinde okurlarla buluşacağını belirti.

Şimşek, kitabında mizahi anılar ile doktorluk mesleğinin zorluklarını ele almaya çalıştığını belirterek, “İyi doktor olmak daha zordur. Bilim adamı olmanın ise dinamikleri bambaşkadır. Mevlana ‘bir beste ol, arkandan hasretle söylesinler’ diyor. Bende bunları bunun için yazıyorum” dedi.

Kitapta yer alan yüzlerce yaşanmış olaylardan bir kaçı işe şunlar:

"Şimşek, hastasından günde tek damla olarak kullandığı göz damlasını yarıya düşünmesini söyler. Hasta ise ’Zaten tek damla düşeyi, bunu yariya nasıl indireyim’ der. Prof. Dr. Şaban Şimşek, ünlü sanatçı Türkan Şoray’a gözlerini bağışlayıp bağışlamayacağını sorar. Ünlü sanatçının cevabı ise; ’Bugün mü?’. Bir hasta ise görme sorunundan dolayı rapor alamayınca kendisine çıkışarak, ’Bunla sinek vurmayacağum ki adam vuracağum. Gözlerum o kadar göriyi’ der.