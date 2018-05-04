Trabzonspor yönetiminden Çaykur Rizespor’a ziyaret

Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret öncesinde tesis etrafında güvenlik önlemleri alındı. Karayolu ile tesislere gelen Trabzonspor yöneticilerine Rize’nin girişinden tesislere kadar çevik kuvvet ekipleri eşlik etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada gerçekleştirilen buluşmanın bir fair-play başlangıcı olmasını istediklerini dile getiren Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, “Değerli Trabzonspor Başkanı ve yönetim kurulu bizi şampiyonluğumuzu kutlamak için tebrik ziyaretinde bulundular. Kendilerine teşekkür ettik. Konuşulması gerekenleri içeride kısmen konuştuk. Fazla detaya girmedik, kendi içimizde dertleştik ve sohbetini yaptık. Mesajlarımızı birbirimize verdik. Dolayısıyla bugün gerçekleşen buluşmanın bir fair-play olarak, bir başlangıç olarak görülmesini istiyoruz. Bu samimiyetin, dertleşmenin, muhabbetin ileride sıkıntılara mahal vermeyecek şekilde olabilecek sıkıntıları erkenden teşhis etme, çaresine bakma adına olumlu olduğunu düşünüyorum. Ben Türk futboluna fair-play adına iyi bir iş yaptığımızı düşünerek kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ise temel felsefesi dostluk olan sporda gerginliğin oluşmasını kabul edemeyeceklerini dile getirerek, “Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile birlikte Rizespor kulübümüzün şampiyonluğunu kutlamak için, başkanımızı ve yönetim kurulunu tebrik etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Futbolun tarihi ve iki kentin geçmişine baktığımızda futboldaki iş birliğinin ötesinde ticarette olsun, kültürde olsun, sanatta olsun her zaman omuz omuza mücadele etmiş, birbirine destek olmuş iki şehrin arasını aslında felsefesi dostluk, barış ve kardeşlik olan spor yüzünden gerilmesi hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Biz başkanımıza da bunu arz ettik. Gurbette bize baktıkları zaman bizleri Karadenizli diye nitelendirirler. Trabzonlu, Rizeli, Hopalı, Artvinli demezler, Karadenizli derler. Biz bu toprakların, bu coğrafyanın insanıyız. Gurbette yıllarca birbirimize destek olarak yaşamışken, sporun üzerinden iki şehrin arasının açılması asla ve asla kabul edilemez” dedi.