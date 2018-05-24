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24 Mayıs 2018 12:34

Türk Telekom iştiraki AssisTT, Rize’deki çağrı merkezinde 250 kişiye daha istihdam sağlayacak

Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Rize lokasyonunda 250 kişiye daha istihdam sağlayarak Rize’deki toplam çalışan sayısını 450’den 700’e yükseltecek.

Türk Telekom iştiraki AssisTT, Rize’deki çağrı merkezinde 250 kişiye daha istihdam sağlayacak

24 Mayıs 2018 12:34

AssisTT’in Rize lokasyonundaki iş fırsatına başvuruda bulunmak isteyen adaylar için mülakat tarihleri 28 Mayıs-1 Haziran olarak belirlendi.


Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Rize lokasyonunda 250 kişiyi daha işe alacağını duyurdu. Bu artışla birlikte Rize’de mevcutta 450 olan AssisTT çalışanlarının sayısı 700’e yükselecek. Rize’de Türk Hava Yolları ve Türk Telekom Evde İnternet projeleri için hizmet sunan AssisTT, yeni işe alımlarla birlikte Sağlık Bakanlığı’na bağlı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) projesi için de hizmet verecek. Rize lokasyonundaki kariyer fırsatları için adaylar www.assisttkariyerim.com ve www.kariyer.net üzerinden özgeçmişleri ile başvuruda bulunabilecek.


Adaylarda aranan özellikler


Yapılan açıklamada; adaylarda 18-35 yaşları arasında ve en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Adayların ayrıca; düzgün diksiyon, etkili iletişim ikna ve analiz yeteneği, vardiyalı çalışmaya uyum, hedef odaklılık, zaman yönetimi yetkinlikleri de dikkate alınıyor. Erkek adaylar için, askerliğini tamamlamış veya en az iki yıl tecilli olanların başvuruları kabul ediliyor.




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