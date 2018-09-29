Türk Yıldızları'ndan Rize'de nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Rize'de nefes kesen bir gösteri yaptı.

Türk Hava Kurumunun akrobasi timi Türk Yıldızları, Rize semalarında gösteri gerçekleştirdi. Gösteriyi izleyebilmek için binlerce vatandaş sahile akın etti. Dünyanın her yerinde gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük beğeni kazanan Türk Yıldızları'nın gösterisi öncesinde yerini alan vatandaşlar, gösteriyi telefonlarıyla kaydedebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Çocukluğundan beri hayali olan Türk Yıldızları'nı ilk kez izlediğini belirten Cennet Kerek, Türkiye'nin böyle bir time sahip olmasından ötürü çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. Kerek, “Türk Yıldızları'nı izlemek çocukluktan beri hayalimdi. Hiçbir şekilde denk gelmemiştim ve ilk kez burada izliyorum. İlk gördüğümde duygusallıktan ağladım. Gerçekten gösteri çok güzeldi. Tekrar gelmelerini gerçekten çok istiyoruz. Gerçekten böyle bir timimiz olduğu için çok onur ve gurur duyuyorum” dedi.