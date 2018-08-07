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07 Ağustos 2018 12:30

Türkiye’nin en uzun tünelinde Ankara kaşık havası oynadılar

Ankara’dan Rize’ye gezmeye gelen 4 kafadar Türkiye’nin en uzun tüneli Ovit Tüneli içerisindeki bir cepe araçlarını çekerek tünel içinde kaşık havası oynayarak o anları sosyal medyada paylaştılar.

Türkiye’nin en uzun tünelinde Ankara kaşık havası oynadılar

07 Ağustos 2018 12:30


Rize-Erzurum karayolunun 2 bin 640 metre zirvesini aşmak amacıyla bir süre önce ulaşıma açılan Türkiye’nin 138 yıllık hayali Ovit Tüneli aynı zamanda bölgeyi gezmeye gelen yerli turistlerin de ilgisini çekiyor. Yöreye gelen yerli turistler Türkiye’nin en uzun tünelini de görmek için tünele geliyor, tünel içinde yolculuk yapıyor. Ankaralı bir grup genç de yöreye gezmeye gelmelerinin ardından tüneli de merak ederek tüneli geçti. Gençler bu sırada araçlarını tünel içindeki bir cepe çekerek kaşık havası müziği eşliğinde ellerindeki kaşıklarla yöresel oyunlarını sergilediler. Ovit Tüneli kaşık sesleri ile inlerken, tünel içindeki yoğun trafiğe rağmen oyunlarını sürdüren gençler, o anları sosyal medyada paylaştı. Gençlerin bu görüntüsü büyük ilgi çekti.




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