Türk Toraks Derneği, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği limitlere göre havası en kirli ve en temiz kentleri açıkladı. Buna göre uluslararası standartlara göre Türkiye’nin havası en temiz ili Rize olarak belirlenirken, bu sonuç Rizeliler’i şaşırtmışa benzemiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, bu durumun bir rastlantı olmadığını vurguladı. Kasap " ’Önce vatandaş, önce sağlık’ sloganıyla hareket ediyoruz. Güzel Rizemizin güzel doğasını ve hemşehrilerimizin sağlığını korumak için çevre dostu uygulamalara her zaman öncelik veriyoruz. Geçen yıl da Hayat İçin Su Derneği ve Uluslararası Girişimciler İş Adamları ve Sanayiciler Derneği tarafından yapılan törende Rize Belediyesi ’Çevreye En Çok Yatırım Yapan İl Belediyesi’ ödülüne layık görülmüştü. Bu başarılarda geri dönüşümle ilgili yaptığımız çalışmalar, doğaya zarar vermeyen asfalt plenti, çöpten enerji üretimi, derelerimizi temiz tutmak, atık yağları ayı biriktirmek, çevre duyarlılığı arttırmak için kurumlarda ve okullarda gerçekleştirilen eğitimler gibi birçok çevre dostu uygulamamızın sonuçlarıdır. Ayrıca bu ödül bizler için şaşırtıcı olmamıştır çünkü biz bunun alt yapısını zaten hazırlamıştık" ifadelerini kullandı.

Rizeli vatandaşlardan Kadir Selamet (40) de araştırmanın sonucuna hiç şaşırmadıklarını ifade ederek "Şahsen benim için bu bir şaşırtıcı haber olmadı çünkü Rize endemik yapıdan oldukça zengin bir yer. Ayrıca sadece yeşiliyle değil bir de denize dik uzanan dağlarıyla dünyanın ender yerlerinden bir tanesi olarak gösterebiliriz. Bunun yanında ilimizde doğal gazın kullanılıyor olması da bu temizliğe ev sahipliği yapmıştır" derken, 61 yaşındaki Eyüp Köse ise yaptığı açıklamada ’’Bu sunucu Rize’de yaygın hale gelen doğalgaz kullanımına bağlıyorum çünkü geçmişte o kadar temiz bir havaya sahip bir il değildik çünkü yüksek mahallelere çıkıldığında şehri göremez hale geliyorduk ancak şimdi öyle değil. Kış olmasına rağmen yukarıdan bakıldığında gayet temiz bir il görüntüsü ortaya çıkıyor" diye konuştu.