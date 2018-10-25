Üçüz bebekleri ile birlikte hayatını kaybetti

Rize'de sancısı ve kanaması olduğu için eşi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Müjgan Genç isimli üçüz bebeklere hamile kadın bebekleri ile birlikte hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının ölümünde ailesi hastanenin ihmali olduğunu iddia ederken, Rize İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Rize'de 12 Ekim günü sancısı ve kanaması olduğu için eşi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Müjgan Genç (27) isimli üçüz bebeklere hamile kadın durumunun net olarak belirlenmesi için 4 gün boyunca doğumhane de gözetim altında tutuldu. Ailenin iddiasına göre daha sonra 4 gün boyunca kadının kanaması durdurulamamasına rağmen kadın doğumhaneden servise alındı. Hastanın kanamasının ve sancılarının artması üzerine yeniden ultrasona sokularak karnında bulunan 3 bebekten birinin hayatını kaybettiği, birinin canlı ve kalp sesinin normal olduğu, birinin ise canlı fakat kalp sesinin düşük olduğu ve çok fazla su kaybı olduğu belirlendi. Karnındaki üçüz bebeklerden birinin ölümüyle yoğun bakıma alınan kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen karnındaki diğer 2 çocuğu ile birlikte 19 Ekim günü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tüp bebek yöntemi ile üçüz bebeklere hamile kaldığı belirlenen genç kadın, vefatının ardından merkez Hamzabey mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kadınının ailesi kızlarının ölümünden kızlarıyla ilgilenen doktor ve hastane personelini sorumlu tutması nedeniyle Rize İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü iddialar ile ilgili de yazılı bir açıklama yaparak "Son derece üzücü olan olaya ilişkin müdürlüğümüzce ivedi olarak çok detaylı adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, bütün tıbbi kayıtlarda detaylı incelenerek söz konusu tüm personelin bilgisine başvurulacaktır. Bu acı olayın yaşanmasında eğer tıbbi kusur, hata veya eksiklik var ise sorumlu personel hakkında mutlak işlem yapılacağı gibi bu süreçte tüm kamera kayıtları, dokümanlar dâhil olmak üzere iddialara ilişkin yönelik her detay özenle araştırılacak ve sonuçta gerekli tüm yasal işlemler yapılacaktır. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kadrosunda olup, Müdürlüğümüzce idari soruşturması yapılamayan personeller içinde üniversitemiz bilgilendirilmiş olup, adli ve idari soruşturma sürecine dâhil olmaları talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi.