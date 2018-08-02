Bölgeyi havadan inceledikten sonra Rize merkeze bağlı Taşköprü köyünde incelemelerine devam etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Turhan “Rize ilimizin bazı bölgelerinde oluşan şiddetli yağmur nedeniyle derelerimizde taşkınlar oluştu. Bizde sabahleyin haberi alır almaz eski bakanlarımız Hayati Yazıcı bey, Osman Aşkın Bak bey ve DSİ Genel Müdürümüzle birlikte olayları yerinde incelemek üzere Ankara’dan Rize’ye intikal ettik. Helikopter ile Kalkandere, Güneysu ilçeleri ve Çaykent Beldesinde bulunan derelerdeki akışı izledik. Valimizden, kaymakamlarımızdan bilgi aldık. Çok şükür bir can kaybı yok. Oluşan bazı maddi hasarlar var. Bu hasarları telafi etmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli çalışmayı yapacaklar. Yağış esnasında sellerden dolayı bazı yollarımızda ulaşımda aksanma yaşandı ama DSİ, belediyelerimiz ve ekiplerimiz tarafından yollar ulaşıma açıldı” ifadelerini kullandı.