Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Rize
  •  » Ulaştırma Ve Alt Yapı Bakanı Turhan Rize'de Sel Bölgesinde Incelemelerde Bulundu
02 Ağustos 2018 16:46

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Turhan Rize’de sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, beraberinde DSİ Genel Müdürü Murat Acu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile birlikte Rize’de meydana gelen sel ve taşkınları yerinde incelemek üzere bölgeye geldi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Turhan Rize’de sel bölgesinde incelemelerde bulundu

02 Ağustos 2018 16:46


Bölgeyi havadan inceledikten sonra Rize merkeze bağlı Taşköprü köyünde incelemelerine devam etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Turhan “Rize ilimizin bazı bölgelerinde oluşan şiddetli yağmur nedeniyle derelerimizde taşkınlar oluştu. Bizde sabahleyin haberi alır almaz eski bakanlarımız Hayati Yazıcı bey, Osman Aşkın Bak bey ve DSİ Genel Müdürümüzle birlikte olayları yerinde incelemek üzere Ankara’dan Rize’ye intikal ettik. Helikopter ile Kalkandere, Güneysu ilçeleri ve Çaykent Beldesinde bulunan derelerdeki akışı izledik. Valimizden, kaymakamlarımızdan bilgi aldık. Çok şükür bir can kaybı yok. Oluşan bazı maddi hasarlar var. Bu hasarları telafi etmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli çalışmayı yapacaklar. Yağış esnasında sellerden dolayı bazı yollarımızda ulaşımda aksanma yaşandı ama DSİ, belediyelerimiz ve ekiplerimiz tarafından yollar ulaşıma açıldı” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
29
°
C
  • Cuma
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç