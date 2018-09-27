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Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu start aldı

Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu Rize’den start aldı.

Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu Rize'den start aldı.


Bisiklet Birliği'nin Avrupa takviminde yer alan ve toplamda 3 etaptan oluşan turun ilk günü Rize'de başladı. Yarışmanın startı Rize Valiliği önünden Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap ve Bisiklet Federasyonu Genel Koordinatörü Kemal Ağvaz verdi.


12 ülkeden, 17 takım ve 100 sporcunun katıldığı etkinlikte bisikletçiler, Karadeniz Sahil Yolunu'ndan, Ayder Yaylası'na ulaştı. 84 kilometrelik parkurda ilk gün Litvanyalı Ramnas Navardauskas birinci, İsviçreli Mauro Schmid ikinci, Türk Mustafa Sayar ise üçüncü oldu. Etkinlikte toplam 505 kilometre pedal çevrilecek. Sporcular, yarın Rize'den Giresun'a 211 kilometre, üçüncü gün ise Giresun'dan Samsun'a 210 kilometre yol gidecek.

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