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Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu'nun 2. etabı start aldı

Dün Rize’den start alan Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu’nun 2.

Dün Rize'den start alan Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu'nun 2. Etabı başladı.


Bisiklet Birliği'nin Avrupa takviminde yer alan ve toplamda 3 etaptan oluşan turun ilk günü Rize'de başlamıştı. 12 ülkeden, 17 takım ve 100 sporcunun katıldığı etkinlikte bisikletçiler, dün Karadeniz Sahil Yolunu'ndan, 84 kilometrelik parkurun sonunda Ayder Yaylası'na ulaştı. Bugün ise Rize Valiliği önünde Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in startı vermesiyle 211 kilometrelik Giresun parkuru başladı.


Giresun'da son bulacak parkurun ardından yarın ise 210 kilometrelik Giresun'dan Samsun'a kadar olan parkur tamamlanacak. Böylelikle bisikletçiler toplamda 505 kilometre pedal çevirmiş olacak.

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