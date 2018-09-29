Vali Bektaş çay için acı konuştu

Genişletilmiş Karadeniz Programı'nda yaptığı konuşmada çay sektörü ve tarımında yaşanan sorunlara vurgu yaparak "Çayımız var, çayımızın sorunları var çayımızın sorunlarının da aşılması gerekiyor; Aşılmadığı takdirde 'uzun vadede çayımız var' lafını da söyleyebileceğimizi sanmıyorum" dedi.

Rize'de bir otelde düzenlenen TÜMSİAD 1. Genişletilmiş Karadeniz Programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından okunan Kur'an tilaveti ile başladı. TÜMSİAD'ın tanıtım filminin izlenmesinin ardından devam eden toplantıda konuşan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize'nin geçim kaynağı olan çayın sorunları olduğunu, sorunların giderilememesi halinde çayın geleceğinin tehlikede olduğunu söyledi. Vali Bektaş “Yeniden bu topraklara hayat verme, yeniden bu topraklara umut aşılamak gelecek beklentilerimizi bu topraklara döndürmek kolay gözükmüyor. Burada bir miktar turizmin katkısının olacağını umuyorum. Çayımız var, çayımızın sorunları var çayımızın sorunlarının da aşılması gerekiyor. Aşılmadığı takdirde 'uzun vadede çayımız var' lafını da söyleyebileceğimizi sanmıyorum. Bu da öyle çok kalıcı garanti bir varlık gibi de maalesef durmuyor. Dolasıyla sizlerin buralara gelmeniz, kafa yormanız, belli çıkışlar aramanız çok değerli. Her halükarda tarım, turizm, tamam doğal turizm, tamam arıcılık, tamam şu, tamam bu da üretimi ucundan yakalamadığımızda ciddi bir ekonomik varlığa ulaşmak da çok mümkün görünmüyor. Üretimle ilgili her şeyi çok önemsiyoruz. Biliyorum çok olumsuz şartlarda üretim yapılıyor. Onun için bu bölge de az yada çok üretim yapabilenler çok değerli. Bugün ki toplantı da tartışılacaktır, konuşulacaktır, yeni yatırım fikirleri filizleri yeşerecektir” diye konuştu.

TÜMSİAD Rize Şube Başkanı Abdulbaki Fil ise TÜMSİAD'ın ekonomik saldırı sürecinde dik duruş sergilediğini, üretmeye ve istihdam etmeye devam ettiğini dile getirerek “2005 yılında yerel değerlerden küresel liderliğe sloganıyla yola çıkan TÜMSİAD ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlayarak KOBİ'lere olan desteğiyle çok önemli bir misyon üstlenmiştir. Son yıllarda ülkemiz çok önemli bir ekonomik saldırı sürecinden geçmekte. TÜMSİAD ailesi olarak bu ekonomik saldırı sürecine karşı kararlı bir duruş sergileyerek üretmeye ve istihdam etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Karadeniz'de işsizlik oranının Türkiye genelinin altında olduğunu dile getiren TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ise “Karadeniz'in hırçın dalgalarını burada bu genişletilmiş toplantımız da hissedeceğiz. Kısaca değinmek gerekirse, Karadeniz'deki işsizlik oranlarına baktık biz burada, Türkiye ortalamasının altında. Buradaki ihracat rakamlarına baktık, ortalama 2 milyon dolar civarında. Daha yukarıya çıkmasıyla da alakalı STK'ların çalışmaları ve birbirleriyle senkronize olmalarıyla bu ivme oluşacak. O yüzden de bu tarz toplantılar çok önemli. Üretimin ve içerideki heyecanın artması için sinerji lazım. Bu sinerjiyi burada oluşturmak için de bu bölge toplantısını, bu organizasyonu bugün yapacağımız kurul toplantılarında organize edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen program konuşmaların ardından katılımcılara plaketler verilirken, ardından TÜMSİAD üyesi iş yerlerinin kurduğu stantlar gezildi.