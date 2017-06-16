tüneli olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli’nde betonlama çalışmasının yüzde 90’nın tamamlandığı belirtildi.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012 tarihinde atılan ve "Işık Göründü" töreni geçtiğimiz yıl Kasım ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle gerçekleştirilen Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre, çift tüpün bağlantı tünelleri ile birlikte toplam uzunluğu ise 28 km olacak. Tünelin girişi bin 988, çıkışı ise 2 bin 258 koddan açılırken, 605 milyon TL bedelli projenin bu yıl sonunda hizmete girmesi bekleniyor.

Tünel sayesinde 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolu, 200 kilometreye düşerken, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında yılın 5,5 ayı kar ve çığ tehlikesi nedeniyle aksayan ulaşım, kesintisiz ve güvenli hale gelecek.

"Büyük bir hayal gerçeğe dönüşüyor"

İkizdere ilçesi Sivrikaya köyü ile Erzurum’un İspir ilçesi Soğanlı mevkisi arasında yapımı süren Ovit Tüneli ile ilgili bilgiler veren Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ovit Dağı’nın Karadeniz sahili ile Doğu Anadolu Bölgesi arasındaki en büyük engellerden biri olduğunu belirterek tünel ile bu engelin ortadan kalkacağını söyledi. Tamamen yerli imkanlarla, Türk mühendis ve işçisinin emeği olan tünelde altyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bektaş, 2017 yılı sonuna doğru tünelin trafiğe açılmasının planlandığını ifade etti. "Ovit önümüzdeki kış tek tüple trafiğe açılacak" diyen Vali Erdoğan Bektaş, "Erzurum ve Rizeli vatandaşlarımız bu yıl sonu tek tüpü kullanacaktır" dedi.

Ovit Tüneli’nin bölge dinamiklerini de harekete geçireceğine dikkati çeken Vali Bektaş, "Ovit Tüneli bölgenin arkasına ve zirvesine ulaşmayı kolaylaştırdığı için bir dizi turizm potansiyelini tetikleyebilir. Ovit Dağı’nın kış turizmi için çok önemli bir potansiyeli var. Bugüne kadar hep ’Burada bir kayak tesisi yapılırsa olumlu olur’ diye ifade edildi. Tünel yapılıncaya kadar fiilen mümkün olmayan bir projeydi ama tünel yapılınca artık mümkün hale dönüşüyor" açıklamasında bulundu.