Vali Çeber ilçe ziyaretleri kapsamında İkizdere'de ziyaretlerde bulundu

İkizdere ilçesine gelen Vali Kemal Çeber Kaymakamlık ve Belediye ziyaretlerinden sonra Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

İkizdere ilçesindeki ilk ziyaretinde Kaymakam Abdülhamid Uyar'dan ilçenin sorunları hakkında genel bir bilgi alan Vali Kemal Çeber daha sonra İkizdere Belediye Başkanlığı'na geçerek Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu'dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Buradan İlçe Emniyet Amirliği'ne geçerek Emniyet Amiri Mahir Yüksel'den ilçe merkezindeki asayiş olayları konusunda istatistiki bilgiler alan Vali Çeber, ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerler tarafından törenle karşılandı. Jandarma Komutanı Bçvş. Burhan Işık'tan da ilçe köylerinin ve trafik konusundaki çalışmalarını dinleyen Vali Kemal Çeber “İlçemiz Rize'nin en büyük yüzölçümüne sahip. Yol ağımız da fazla. Asayiş konusunda sıkıntımız olmamasından memnunum. İnsanımız çok bilinçli ve kanunlara saygılı. İlçemizde 14 km. uzunluğunda Doğalgaz Boru hattı geçiyor. 14 bin 300 metre uzunluğunda dünyanın 3. en uzun tüneli Ovit Tüneli ilçemizde bulunuyor" dedi.

Daha sonra Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ders gören bir sınıfa girerek öğrencileri dinleyen Vali Kemal Çeber ilçeden ayrıldı.

Vali Kemal Çeber'in İkizdere incelemesinde İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağ ile daire amirleri eşlik etti.