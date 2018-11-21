Vatandaşın dikkatsizliği 181 evi elektriksiz bıraktı

Rize'de 2 farklı bölgede vatandaşların orta gerilim hatlarına yakın bölgede gelişi güzel kestikleri ağaçlar elektrik tellerini kopardı ve direği devirdi. Devrilen direk ve kopan elektrik telleri nedeniyle 181 abone elektriksiz kaldı.

Rize'nin Muradiye Beldesi Orta Mahallesi ile Merkez Zincirliköprü Köyünde dikkatsiz vatandaşlar, 181 abonenin 4 saat elektriksiz kalmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Zincirliköprü Köyü Güneli mevkiinde vatandaşlar tarafından kesilen ağaç orta gerilim hattına devrilince demir direk devrildi. Kopan elektrik telleri ile devrilen direk kurumun Rize İl Müdürlüğü ekiplerinin dört saatlik çalışması ile onarılırken, benzer olay Muradiye Beldesinde de yaşandı. Beldenin Orta mahallesinde vatandaşların kestikleri ağaçlar elektrik tellerinin üzerine düştü ve kopan teller nedeniyle onarım tamamlanıncaya dek mahalleye elektrik verilemedi.

Rize İl Müdürlüğü tarafından konu hakkında vatandaşlara ve muhtarlara yönelik uyarılarda bulunulurken, “Muhtarlarımızdan ve abonelerimizden kışlık odun ihtiyaçları için enerjili iletkenlere yakın noktalarda ağaç kesimleri yapılmamasını, gerektiğinde 186 numaralı Arıza, İhbar ve Çözüm Merkezini aramalarını veya ilgili İl ve İlçe Şefliklerine gelerek müracaat etmelerini ya da internet adresi üzerinden talep etmeleri durumunda gerekli önlemler alınarak doğabilecek zararlara mahal vermeden gerekli çalışmaların yapılacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.