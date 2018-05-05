Yardımcı: "Şampiyonluğumuzun bu sene olması kıymetli oldu"

Lig 2017-2018 Şampiyonu Çaykur Rizespor’da Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, kupa töreni ardından İHA mikrofonuna konuştu. Yardımcı şampiyonluğun bu sene olmasının kıymetli olduğunu söyledi.

Kupa töreni ardından stadyum çıkışında İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, bu günleri gördükleri için mutlu olduğunu söyledi Yardımcı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sezon başı işe başladık, yola koyulduk. Hep beraber başardık. Zaman zaman sıkıntılı ve rampalı dönemlerden geçtik. Rampaları hararet yapmadan aştık. Bugünleri gördük, mutluyuz, gururluyuz. Rizeli kardeşlerimizin dediği gibi düştüğümüzü ve çıktığımızı anlamadık. Şampiyonluğumuzun bu sene olması kıymetli oldu. Bir daha ki sene olsaydı bu kadar kıymetli olmazdı. Herkes keyifli ve mutlu bende keyifliyim."