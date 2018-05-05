Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 21:05

Yardımcı: "Şampiyonluğumuzun bu sene olması kıymetli oldu"

Spor Toto 1.

Yardımcı:

05 Mayıs 2018 21:05

Lig 2017-2018 Şampiyonu Çaykur Rizespor’da Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, kupa töreni ardından İHA mikrofonuna konuştu. Yardımcı şampiyonluğun bu sene olmasının kıymetli olduğunu söyledi.


Kupa töreni ardından stadyum çıkışında İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, bu günleri gördükleri için mutlu olduğunu söyledi Yardımcı sözlerine şu şekilde devam etti:


"Sezon başı işe başladık, yola koyulduk. Hep beraber başardık. Zaman zaman sıkıntılı ve rampalı dönemlerden geçtik. Rampaları hararet yapmadan aştık. Bugünleri gördük, mutluyuz, gururluyuz. Rizeli kardeşlerimizin dediği gibi düştüğümüzü ve çıktığımızı anlamadık. Şampiyonluğumuzun bu sene olması kıymetli oldu. Bir daha ki sene olsaydı bu kadar kıymetli olmazdı. Herkes keyifli ve mutlu bende keyifliyim."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç