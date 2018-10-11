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Yaşayan İnsan Hazinesi Osman Efendioğlu'nun ismi verilen kütüphane de 4 katlı bina ile yıkıldı

UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazineleri listesinde bulunan Rizeli 82 yaşındaki Şair Osman Efendioğlu’nun adı verilen kütüphane bugün Muradiye’de gerçekleşen 4 katlı binanın içerisinde bulunduğu için yıkıldı.

UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri listesinde bulunan Rizeli 82 yaşındaki Şair Osman Efendioğlu'nun adı verilen kütüphane bugün Muradiye'de gerçekleşen 4 katlı binanın içerisinde bulunduğu için yıkıldı.


Rize'de 2 Ağustos tarihinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selin sembolü haline gelen merkeze bağlı Muradiye Beldesi Kömürcüler Köyü'ndeki 7 katlı binanın yıkımının ardından aynı bölgedeki 4 katlı kurs, cami lojmanlarının ve Yaşayan İnsan Hazinesi listesinde yer alan Şair Osman Efendioğlu'nun isminin verildiği kütüphanenin içerisinde bulunduğu binanın da yıkımına bugün başlandı.


Ortalama 45 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle derenin üzerine inşa edilen binanın içerisinde barındırdığı ve ismini UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri listesinde bulunan Rizeli 82 yaşındaki Şair Osman Efendioğlu'ndan alan Muradiye Osman Efendioğlu Halk Kütüphanesi de yıkılmak zorunda kalındı. Yıkılan bina yerini yeşil alana bırakacakken binaya alternatif kültür merkezi ise Muradiye Beldesi'nde inşa edilecek. Yıkılan 4 katlı binanın içerisinde bulunan Osman Efendioğlu Halk Kütüphanesi'de bu yapılacak kültür merkezinde aynı ismiyle yerini alacak.

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