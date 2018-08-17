Yaylada kaybolan turistleri JAK yardımıyla bulundu

Alınan bilgiye göre, İngiltere’den yaz tatili için Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine gelen 5 kişilik aile, çıktıkları doğa yürüyüşünde sisin çökmesi sonucu yollarını kaybetti. Aile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından sığındıkları ağacın altında bulundu. İngiltere’de yaşayan Cem Kaplan (45), İtalyan eşi Claudia (43) ile çocukları Eren (17), Bianca (15) ve Luca Kaplan (11) ile birlikte Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’na tatil için geldi. Dün saat 10.00 sularında kaldıkları otelden ayrılan aile, Hazindak Yaylası’na doğru yürüyüşe çıktı. Ailenin gelmediğini fark eden Otel yetkilileri aileye cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Otel yetkileri ulaşma çalışmaları başarısız olunca jandarmaya haber verdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kayıp aile için arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarını yürüten ekipler, aile otelden ayrıldıktan ortalama 17 saat sonra aileye ulaşa bildi. Uzun süredir kullanılmayan ormanlık alandaki dik bir patika yola saptıkları öğrenilen aile, sığındıkları ağacın altında bulundu.