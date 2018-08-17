Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 15:31

Yaylada kaybolan turistleri JAK yardımıyla bulundu

İngiltere’den Rize’ye tatil için gelen 5 kişilik aile çıktıkları doğa yürüyüşü esnasında çöken sis nedeniyle kayboldu.

Yaylada kaybolan turistleri JAK yardımıyla bulundu

17 Ağustos 2018 15:31


Alınan bilgiye göre, İngiltere’den yaz tatili için Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine gelen 5 kişilik aile, çıktıkları doğa yürüyüşünde sisin çökmesi sonucu yollarını kaybetti. Aile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından sığındıkları ağacın altında bulundu. İngiltere’de yaşayan Cem Kaplan (45), İtalyan eşi Claudia (43) ile çocukları Eren (17), Bianca (15) ve Luca Kaplan (11) ile birlikte Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’na tatil için geldi. Dün saat 10.00 sularında kaldıkları otelden ayrılan aile, Hazindak Yaylası’na doğru yürüyüşe çıktı. Ailenin gelmediğini fark eden Otel yetkilileri aileye cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Otel yetkileri ulaşma çalışmaları başarısız olunca jandarmaya haber verdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kayıp aile için arama çalışması başlattı.


Arama çalışmalarını yürüten ekipler, aile otelden ayrıldıktan ortalama 17 saat sonra aileye ulaşa bildi. Uzun süredir kullanılmayan ormanlık alandaki dik bir patika yola saptıkları öğrenilen aile, sığındıkları ağacın altında bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç