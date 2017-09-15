Yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde okulları denetliyor

Müftü mahallesinde mimari dokuya uygun olarak yapımına devam eden proje hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Bektaş; “Rize Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi projesi toplam 26.380 m2 alan üzerinde inşa edilmektedir. 64 derslikten oluşan proje içerisinde bir sosyal tesis hizmet binası ve bir de 160 yatak kapasiteli yurt binası bulunmaktadır” dedi.

18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak olan 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemine, Rize’de 283 eğitim kurumunda, 4 bin 766 öğretmen ve yaklaşık 61 bin öğrenci ile başlanacağını belirten Vali Bektaş “Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkan sunabilirsek, hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bu çağda, ülkemizin geleceği de o güvenle bakabiliriz. İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli sermayesidir. Bu neslin yetiştirilmesinde en büyük pay sahibi fedakar öğretmenlerimizdir. Bu vesileyle ben şimdiden başta sevgili öğrencilerimiz ve ailelerine, değerli öğretmenlerimize başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum, bu eğitim döneminin Rize’ye hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.