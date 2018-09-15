Yılmaz Zehiroğlu: "Söz konusu olan teknik adam değişikliği hala gündemde"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Zehiroğlu Mehmet Cengiz Tesislerinde, Bursaspor maçının hazırlıklarını takip etti. Antrenman öncesi İHA Muhabirinin sorularını yanıtlayan Zehiroğlu, Rizespor'un iyi yere gelmesi için çalıştıklarını belirtti. Zehiroğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mehmet Ali Karaca hocamız ve ekibiyle beraber Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Milli Takım arası bizim için iyi oldu. Takımımız daha iyi çalışma fırsatı buldu. Taraftarımızın akşam tesise gelerek yapmış oldukları jest için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler çok memnun olduk. Bu birlik beraberliği stadyumda da başarabilirsek çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. O coşku ile onlar tribünde, sahada da oyuncularımız çok iyi şeyler yapacaklardır. Birlik ve beraberlik içerisinde sonuç mutlaka bizim lehimize olacaktır. Allah yardımcımız olsun."

Teknik adam İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı alan Çaykur Rizespor'da yeni teknik adam seçimi gündemde. Yılmaz Zehiroğlu yaptığı açıklamada, "Söz konusu olan teknik adam değişikliği hala gündemde. Hocamızdan rapor alacağız. Bundan hiç kimsenin, hiçbir taraftarımızın kuşkusu ve korkusu olmasın. Dimdik ayaktayız. Rizespor'un en iyi yerlere gelmesi için çalışmaktayız. Birlik beraberlik içerisinde bunu başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.