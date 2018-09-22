Yoldan karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesi Balıkçı köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yolcu minibüsüne binmek için Karadeniz Sahil Yolundan karşıya geçmeye çalışan 64 yaşındaki Müzeyyen Oğuz'a Pazar'dan Rize istikametine seyir halindeki Rize İl Özel İdaresine ait F. A. idaresinde 53 AAG 943 plakalı araç çarptı. Kazada yaşlı kadın hayatını olay yerinde hayatını kaybetti.

Vatandaşlar, Merdivenli Köyü mevkiindeki tali yolun uzun zamandır heyelan nedeniyle kapalı olmasından dolayı yolcu minibüslerinin Karadeniz Sahil Yolu'nu kullandığını ve bunun kazalara sebebiyet verdiğini söyleyerek tepki gösterdiler.

Pazar Şoförler Odası Başkanı Osman Yüksel, bu güzergâhta sıkıntılı durumu görüp zamanında gerekli uyarıları yaptıklarını ancak yolun açılması için yapılacak çalışmalarda çok geç kalındığını söyledi.Yüksel, son yaşanan trafik kazasının herkesi üzdüğünü ve başka kazalara sebebiyet verilmemesi için çalışmaların devam ettiği bu yolun ivedilikle bitirilmesi gerektiğini söyledi.