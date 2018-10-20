Zavendikli Mustafa Yıldız Hoca ölümünün 9. yılında anıldı

Rize'de kanaat önderi Zavendikli Mustafa Yıldız Hocaefendi ölümünün 9. yıldönümünde İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde anıldı.

Anma programına Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Rize Eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Reis-ül Kurra Kurra Hafız Mustafa Demirkan,Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan, Rize İl Müftü İsmail Yalçın, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, İrşad Vakfı Başkanı Ali Saruhan, Daire Müdürleri, İrşad Vakfı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Açılış Konuşmasını İrşad Vakfı Başkanı Ahmet Ali Saruhan yaptı. Selamlama konuşmalarını İl Müftüsü İsmail Yalçın, Rize Eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak yaptı. Anma Programı İrşad Vakfının katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi.