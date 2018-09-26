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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Çaykur Rizespor: 1 - Tarsus İdman Yurdu: 0 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


8. dakika Samudio soldan ceza alanına girdi. Yerden gönderdiği topa Gladky ve Süleyman dokunamayınca top rakip takip savunması tarafından uzaklaştırıldı.


9. dakikada Mustafa Saymak'ın sağ taraftan ceza alanına girerek penaltı noktasında bulunan Samudio'ya gönderdiği topu Samudio geriden gelen Petrucci'ye gönderdi. Kaleyi yoklayan Petrucci'nin şutu direkte direkten döndü.


33. dakikada Koray'ın sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topu Süleyman kafayla aşırdı. Önüne düşen topu kaleye vuran Gladky takımının ilk golünü attı. 1-0



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Ali Şanaslan, Önder Yılmaz, Gökmen Baltacı


Çaykur Rizespor: Samir, Traore, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Gladky, Mustafa, Samudio, Süleyman, Koray


Yedekler: Cihan, Robin Yalçın, Boldrin, Saadane, Ali, Emirhan, Süleyman, Ali, Emir Han, Umar, Mehmet, Orhan, Vedat


Teknik Direktör: Okan Buruk


Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Abdurrahman, Yasin, Gökhan, Samet, Abdullah, Mert, Koray, İbrahim, Sefa, Mustafa


Yedekler: Doğukan, Onur, Emir Kaan, Emre Can, Yasin, Cemil


Teknik Direktör: Özcan Kızıltan


Goller: Gladkyy (dk. 33) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Mustafa Saymak (Çaykur Rizespor)

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