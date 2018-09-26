Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Çaykur Rizespor: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 0 (Maç sonucu)

0 mağlup etti ve tur atladı.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
56. dakikada Samudio sol taraftan ceza alanına girerek kaleyi yokladı. Direkten dönerek önüne düşen topu tamamlayan Gladky'nin şutu filelerle buluştu. 2-0
66. dakikada Tarsus İdman Yurdu atağında Emir Kan ceza alanı dışından sert vurduğu top, kale direğini sıyırarak dışarı çıktı.
68. dakikada Süleyman sağ taraftan ceza sahası içine girdi ve müsait pozisyonda Umar'ı gördü. Umar'ın yakın mesafeden vuruşunda top dışarı gitti.
87. dakikada Koray'ın sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topu savunma müdahale etti. Seken topu alan Petrucci'nin şutu üstten dışarıya gitti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şanaslan, Önder Yılmaz, Gökmen Baltacı
Çaykur Rizespor: Samir, Traore, Talbi, Abdullah, Jach (Emirhan dk. 87 ?), Petrucci, Gladky, Mustafa, Samudio (Umar dk. 67), Süleyman (Ali dk. 78), Koray
Yedekler: Cihan, Robin, Boldrin, Saadane, Ali, Mehmet, Orhan, Vedat
Teknik Direktör: Okan Buruk
Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Abdurrahman, Yasin (Emre Can dk. 76), Gökhan, Samet (Emir Kaan dk. 58), Abdullah, Mert, Koray, İbrahim, Sefa, Mustafa (Yasin dk. 67)
Yedekler: Doğukan, Onur, Cemil
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
Goller: Gladkyy (dk. 33, 56) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Mustafa Saymak, Abdullah (Çaykur Rizespor)