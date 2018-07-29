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29 Temmuz 2018 16:22

1 kilo ’skunk’ maddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı

Sakarya’da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram ’skunk’ maddesi ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 kilo ’skunk’ maddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı

29 Temmuz 2018 16:22


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve şahıslara yönelik yapılan takip sonucu dün Sapanca ilçesinde yakalanan A.Ş. (44) isimli şahıstan daralı ağırlığı 1 kilo gelen skunk maddesi ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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