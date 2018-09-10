1 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dönüş yapmaya çalışan Osman Nuri Şıkkibar yönetimindeki araca , F.C.U yönetimindeki spor bir araç çarptı.

Kazada ağır yaralı olarak Sapanca Devlet Hastanesine buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilen Osman Nuri Şıkkiber(30) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonucu araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında ise kazada hayatını kaybeden Osman Nuri Şıkkiber'in yavaşlayarak dönüş yapmak isterken, arkadan spor aracın çarptığı görülüyor.