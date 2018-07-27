1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Can pazarının yaşandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yol kenarında duran çöp kamyonun çöpleri almaya başladığı ve bu sırada bir işletmenin bahçesinden zabıta aracının çıkarak, çöp kamyonunun arkasında durduğu görülüyor. Daha sonrasında ise Sapanca istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan 41 LN 610 plakalı tır duramayarak karşı şeritten gelen otobüse çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan özel halk otobüsü de yol kenarındaki direğe çarparak duruyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.