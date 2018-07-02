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02 Temmuz 2018 12:43

1 milyon TL’lik vurgun yapan 6 dolandırıcı Sakarya’da yakalandı

Sakarya başta olmak üzere 15 ilde 1 milyon TL’lik telefon dolandırıcılığı yapan 6 şahıs, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon ile yakalandı.

1 milyon TL’lik vurgun yapan 6 dolandırıcı Sakarya’da yakalandı

02 Temmuz 2018 12:43


Edinilen bilgilere göre, Sakarya merkezli yaklaşık 15 ilde hesabında yüklü miktarda para bulunan vatandaşları arayarak ‘sağlık sigorta priminizi ödemediğinizden kaynaklı hakkınızda 5 bin TL’lik icra takibi başladığını, eğer hesaba bin 360 TL ödenmesi takdirde borçların silineceği ve icranın kalkacağını’ söyleyen telefon dolandırıcıları bu yöntemle 1 milyon TL’lik vurgun yaptı. Yapılan şikayetler sonrasında olayı derinlemesine araştıran Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıları bir buçuk ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu şahısların O.G., E.U., D.C.Ç., G.M., H.K. ve M.E. olduğu tespit edildi.


Polis ekipleri Sakarya’da 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar sonucu dolandırıcılık suçundan çok sayıda kayıtları olan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada; çok sayıda sim kartı, cep telefonu, banka kartı ve hard disk ele geçirildi. 6 şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




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