10 adet akü çalan 2 hırsız yakalandı

Sakarya'nın iki ayrı ilçesinde bulunan tır ve kamyonlardan 10 adet akü çalan 2 hırsız, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Arifiye ve Adapazarı ilçesinde park halindeki 3 farklı kamyon ve tırdan gece geç saatlerinde 10 adet akü çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren hırsızlıktan çok sayıdan kaydı olan M.A., hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan A.S., olduğu tespit edildi. İki şüpheli yapılan operasyon sonucu Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.