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22 Kasım 2017 16:59

10 yaşındaki çocuğun ölümünde yasak aşk iddiası

Sakarya’nın Karasu ilçesinde öldürülen 10 yaşındaki Necmi Talha Keleşoğlu’nun yasak aşk cinayetine kurban gittiği ileri sürüldü.

10 yaşındaki çocuğun ölümünde yasak aşk iddiası

22 Kasım 2017 16:59

Polis olayla ilgili bir kişiyi daha gözaltına aldı.


Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Stat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan anne Zeynep K., 10 yaşındaki oğlu Necmi Talha Keleşoğlu’nu öldürdüğü iddiasıyla Karasu ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek itirafta bulundu. Olayın ardından ise polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Başlatılan araştırmalar sonrasında yeni bilgilere ulaşıldı.



"Cinayetin ardından yasak aşk çıktı"


Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri anne Zeynep K.’yi sorguya aldı. Anne Zeynep K. sorgusunda, 10 yaşındaki Necmi Talha Keleşoğlu’nu iddiaya göre yasak aşk yaşadığı T.Y. ile birlikte öldürdüğü söyledi. Polis ekipleri 10 yaşındaki Talha Keleşoğlu’nun öldürülmesinde parmağı olduğu iddiasıyla kısa sürede T.Y.’yi de gözaltına aldı. T.Y.’nin sorgusu Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde devam ettiği öğrenildi.



"Sınıfının başarılı ve uslu öğrencisiydi"


Sabah saatlerinde annesi tarafından boğularak öldürülen Necmi Talha Keleşoğlu Karasu ilçesinde bulunan Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu 5’inci sınıfa gidiyordu. Sınıfının uslu ve başarılı öğrencisi olduğu öğrenilen Keleşoğlu’nun ölüm haberi okulunda da büyük üzüntü oluşturdu.




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