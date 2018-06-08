Olay, 22 Kasım 2017 tarihinde Karasu ilçesinde meydana geldi. Anne Zeynep Keleşoğlu, 10 yaşındaki oğlu Necmi Talha Keleşoğlu’nu boğarak öldürdükten sonra Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Olay sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zeynep Keleşoğlu için ’Çocuğu Kasten Öldürme’ ve ’Kendini Savunamayacak Yakın Akrabayı Tasarlayarak Öldürme’ suçlamasıyla 4 sayfalık iddianame hazırlandı. Sakarya Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak sanık Zeynep Keleşoğlu 3 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.