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08 Haziran 2018 14:23

10 yaşındaki oğlunu öldüren anne ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 10 yaşındaki oğlunu öldüren anne Zeynep Keleşoğlu hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

10 yaşındaki oğlunu öldüren anne ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

08 Haziran 2018 14:23


Olay, 22 Kasım 2017 tarihinde Karasu ilçesinde meydana geldi. Anne Zeynep Keleşoğlu, 10 yaşındaki oğlu Necmi Talha Keleşoğlu’nu boğarak öldürdükten sonra Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Olay sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zeynep Keleşoğlu için ’Çocuğu Kasten Öldürme’ ve ’Kendini Savunamayacak Yakın Akrabayı Tasarlayarak Öldürme’ suçlamasıyla 4 sayfalık iddianame hazırlandı. Sakarya Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak sanık Zeynep Keleşoğlu 3 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.




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