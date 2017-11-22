11 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçesi Stat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan anne N.K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek engelli olduğu öğrenilen 11 yaşındaki oğlu T.K’yı boğdu. Yaşanan olay sonrası Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden anne N.K., “Oğlum öldü, evde şu an” diyerek teslim olduğu öğrenildi. Talihsiz çocuk, olay yerine gelen ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 11 yaşındaki T.K., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan baba ise Karasu Devlet Hastanesine gelerek sinir krizleri geçirdi.

Gözaltına alınan anne N.K’nın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.