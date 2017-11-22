Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 14:04

11 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sinir krizi geçiren bir anne engelli olduğu öğrenilen 11 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü.

11 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

22 Kasım 2017 14:04


Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçesi Stat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan anne N.K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek engelli olduğu öğrenilen 11 yaşındaki oğlu T.K’yı boğdu. Yaşanan olay sonrası Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden anne N.K., “Oğlum öldü, evde şu an” diyerek teslim olduğu öğrenildi. Talihsiz çocuk, olay yerine gelen ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 11 yaşındaki T.K., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan baba ise Karasu Devlet Hastanesine gelerek sinir krizleri geçirdi.


Gözaltına alınan anne N.K’nın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
12
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Perşembe
    Hafif Yağmurlu
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç