112 personelinden örnek davranış

Serdivan ilçesindeki 112 ambulans istasyonun çatısında bulunan saçağa yavru serçe’nin ayağı sıkıştı. Yavru serçe’nin çıkma mücadelesini gören sağlık personeli hemen serçeyi sıkıştığı yerden kurtardı. Serçe’nin yara alıp almadığını kontrol eden 112 personeli daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Serdivan Belediyesi ve Orman ve Su İşleri Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. 112 acil istasyonuna gelen yetkililer, yavru serçeyi tedavi etmek üzere teslim aldı.

Öte yandan yetkililer göstermiş olduğu ilgi ve hassasiyet için 112 personeline teşekkür etti.