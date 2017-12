112’ye gelen 660 bin çağrıdan 583 bin’i asılsız

112’ye 2017 yılı itibariyle gelen 660 bin çağrıdan 583 bin’i asılsız olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Aziz Öğütlü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle 112 istasyonlarını ziyaret etti. Öğütlü’ye bu ziyareti sırasında 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Ezen’de eşlik etti. Ambulanslarda görev yapan personelle tek tek sohbet eden Öğütlü, dilek ve önerileri dinledi. Gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ambulansları da inceleyen Öğütlü, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Öğütlü, 2017 Yılı Ekim ayı itibarıyla vaka sayısının 75 bin 522, olay yerinden sağlık kuruluşlarına taşınan vaka sayısının ise 53 bin 285 olduğunu söyledi. 112 Komuta Merkezine gelen 660 bin 487 toplam çağrı sayısının, 583 bin 254’ünün asılsız çağrı olduğunu dile getiren Öğütlü, 112 sağlık hizmetlerinde hayat kurtarmanın zamanla yarışmak anlamına geldiğini, asılsız ihbarların birçok cana mal olabileceğini belirterek, "Bu işin şakası olmaz" dedi.

Öğütlü sözlerinin devamında, “Normal şartlarda vakalara ortalama ulaşma hızımız kentselde 8.5, kırsalda 16 dakikadır. 27 Acil Yardım İstasyonu, 54 ambulansımız ile vaka ve koşulların durumuna göre kullandığımız obez ambulansı, kar paletli ambulans, 4 sedyeli ambulans ve motosiklet gibi donanımlı araçlarımızla da bize ihtiyaç duyulan her yerdeyiz. Her zaman, her yerde ve her koşulda, gece-gündüz fedakarca çalışan personelimizin 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutluyor, teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.